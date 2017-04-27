الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا بالقرب من البرلمان

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس ، أنها اعتقلت رجلًا بعد حادث وقع في وايتهال بالقرب من البرلمان البريطاني.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شاهد عيان قوله إن رأى سكينين على الأرض بالقرب من موقع الحادث.

وأوضح بيان للشرطة أنه لم تحدث أي إصابات.