أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات قطاع خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 66ر1 مليار جنيه مقارنة 707 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من 2016.

وأشار التقرير الربع سنوي للمجلس إلى أن صادرات المجلس إلى المملكة العربية السعودية بلغت 345 مليون جنيه تلاها السوق الإماراتي بنحو 247 مليون جنيه واحتل السوق العراقي المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بحجم صادرات بلغ 204 ملايين جنيه، تلاها السودان بنحو 147 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن إجمالي صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 105 ملايين جنيه، تلاها السوق القطري بحجم صادرات بلغ 82 مليون جنيه.

وسجلت قيمة صادرات القطاع بالدولار ارتفاعا بنحو 7 في المائة لتبلع 4ر95 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقبل 8ر88 مليون دولار خلال الربع الأول من 2016.

وفي سياق آخر، تبدأ الاثنين المقبل فعاليات الدورة الجديدة لمعرض فيرنكس أند ذي هوم للأثاث والديكور والتصميم والتشطيبات في كايرو فستيفال سيتي بمشاركة 100 شركة من كبري الشركات المصرية العاملة بقطاع الأثاث والقطاعات المكملة من مفروشات منزلية ووحدات إضاءة وحرف يدوية حيث تستمر أعمال المعرض حتي 6 مايو المقبل.

وصرح رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس بأن تنظيم هذه الدورة الاستثنائية للمعرض يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث في السوق المحلية وزيادة وعي المستهلكين بالتطور الذي حققته الصناعات المصرية من حيث التصميم والجودة العالية التي تضارع صناعة الأثاث الإيطالية الأشهر عالميا مما يدعم جهودنا في زيادة الحصة السوقية للمنتج المصري بديلا لعمليات الاستيراد التي تمثل استنزافا لقدرات الاقتصاد القومي خاصة احتياطياته من العملات الأجنبية.

وقال إن هذه الدورة الجديدة لفيرنكس تنظم بصفة استثنائية استجابة لرغبه عدد كبير من شركات الأثاث والزوار الذين طلبوا تنظيم هذه الدورة بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة المعرض التي تم تنظمها مطلع فبراير الماضي والتي جذبت اكثر من 220 ألف زائر، وحققت مبيعات وصادرات بأرقام غير مسبوقة حيث شارك في أعمالها بعثة مشترين من 34 دولة، لافتا إلى أن التوقعات للدورة الجديدة إنها ستجذب نحو 100 إلى 150 ألف زائر خاصة من مناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر ومن محافظات شرق القاهرة وهي شريحة جديدة من المشترين التي لاشك ستثري أعمال المعرض.

وأضاف أن الدورة الاستثنائية ستتميز أيضا بزيادة مساحة العرض حيث أتاحت الشراكة مع معرض ذي هوم زيادة المساحة التي ستمتد علي 3 خيام بمساحة إجمالية 15.600 ألف متر مربع ومساحة عرض 11 ألف متر مربع لافتا إلى أن الدورة تتميز أيضا بتنوع العارضين لتشمل بجانب قطاعات الأثاث والمفروشات المنزلية ووحدات الإضاءة أعمال التشطيبات والسيراميك.

وتوقع ايهاب درياس تحقيق مبيعات قوية للشركات العارضة خلال أيام المعرض الـ6 بما يسهم في انتعاش أوضاعها الاقتصادية خاصة أن توقيت إقامة المعرض تتواكب مع بداية موسم الصيف حتي يتمكن الزوار من اختيار الأثاث المناسب للمصايف وكذلك قبل موسم الزواج الرئيسي في مصر والذي يبدأ من عيد الفطر وحتى احتفالات الكريسماس.