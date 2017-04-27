قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إنه سيتم إعداد كتيب يشمل جميع الخدمات التي تقدمها النقابة، والاستمارات المطلوبة لكل خدمة منها، مع تكليف مدير الموارد المالية بقبول الإعلانات من المستشفيات والمعامل وتوزيع الكتيب على النقابات الفرعية ولجانها النقابية.

جاء ذلك خلال انعقاد المكتب التنفيذي للنقابة، اليوم الخميس، برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة بحضور مديري إدارات النقابة العامة.

وأشاد الزناتي بانضباط العمل والتعاون الجيد بين الإدارات داخل النقابة، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي لم يشمل أية مخالفات خلال فترة تولي المجلس الحالي.

من جانبه، أكد إبراهيم شاهين أنه تم تشكيل لجنة من إدارتي الرقابة قبل وبعد الصرف للتدقيق في الملاحظات على المستندات الخاصة بسلف نادي الشاطئ أثناء وجود الإدارة السابقة للنادي.

وأوضح رئيس المكتب التنفيذي أن الاجتماع ناقش أيضاً الملاحظات التي أبدتها إدارتا الرقابة قبل وبعد الصرف على العمل داخل بعض إدارات النقابة، على أن يتم التواصل بين الإدارات المعنية ومحاسبة المسؤول عنها.

وأشار شاهين إلى أن الاجتماع أكد على أهمية الأرشفة الإلكترونية لحفظ مستندات المعلمين والرجوع إليها في أي وقت في جميع الإدارات المعنية بالنقابة.