استقبلت منصة التداول المصرية الوافد الثالث لها خلال العام الحالي وهو سهم شركة “راية لمراكز الإتصالات”، وهو الطرح صاحب أعلى قيمة مقارنة بالطرحين السابقين له خلال الاشهر الأربع الاولى من العام الحالي.

وبدأت اليوم التداولات على أسهم شركة راية للاتصالات ضمن مكونات السوق الرئيسي تحت رمز: RACC وكان سعر الفتح للسهم ( 16.7) جنيه مصري .

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن الزخم في وتيرة الطروحات خلال الاشهر الاربع الاولى من هذا العام يعكس جهود إدارة البورصة المبذولة في هذا الأطار، مشيرا إلى ان قيمة الطروحات التي تمت خلال الفترة المنقضية من العام والتي ناهزت قيمتها الـ 1.5 مليار جنيه تمثل نحو 65% من إجمالي قيمة الطروحات المنفذة خلال العام 2016 باكمله، حيث استقبلت البورصة خلال العام الماضي خمسة طروحات بقيمة تقترب من 2.3 مليار جنيه.

وتوقع رئيس البورصة استمرار حال النشاط في وتيرة الطروحات خلال العام الجاري مشيرا لوجود 7 شركات تعمل حاليا على استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدا للبدء في اجراءات الطرح ومن ثم بدء التداول على أسهمها>

ومن جانبه أوضح أحمد إمام الرئيس التنفيذي لشركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، أن الشركة تعتز بثقة مساهميها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية البارزة محليًا ودوليًا، وتتطلع إلى مرحلة نمو جديدة للتوسع بأعمالها كشركة مدرجة وتعظيم العائد الاستثماري لجميع لمساهمين. وأعرب إمام عن امتنانه وتقديره للجهود المبذولة من فريق عمل المجموعة المالية هيرميس ومكتب ذكي هاشم وشركاه، وأيضًا فريق العمل بإرنست اند يونج وجراند ثورتن، خلال عملية الطرح في البورصة المصرية.