افتتاح قرية «حاجر العرب» بجنوب الأقصر بعد تطويرهاالخميس، 27 ابريل 2017 03:32 م
افتتح العميد أشرف الشويعي رئيس مركز ومدينة إسنا، وأحمد حسين مدير عام الشئون الاجتماعية بمحافظة الأقصر اليوم الخميس قرية “حاجر العرب” بمركز إسنا بجنوب المحافظة بعد أن انتهت جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” من تنمية وتطوير القرية ضمن المرحلة السادسة لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا.
وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن إعادة إعمار القرية شملت أعمال المحارة والنجارة والكهرباء والسباكة والدهان والسيراميك والتشطيبات.
وأوضح أن إجمالي عدد المنازل التي تم تأهيلها وتطويرها بهذه القرية 35 منزلا بتكلفة مليون و120 ألف جنيه تقريبا.
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