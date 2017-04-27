 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 03:33 مساءً
روابط سريعة
افتتاح قرية «حاجر العرب» بجنوب الأقصر بعد تطويرها‎
قرية حاجر العرب

افتتاح قرية «حاجر العرب» بجنوب الأقصر بعد تطويرها‎

الخميس، 27 ابريل 2017 03:32 م
محيط: أ. ش. أ

افتتح العميد أشرف الشويعي رئيس مركز ومدينة إسنا، وأحمد حسين مدير عام الشئون الاجتماعية بمحافظة الأقصر اليوم الخميس قرية “حاجر العرب” بمركز إسنا بجنوب المحافظة بعد أن انتهت جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” من تنمية وتطوير القرية ضمن المرحلة السادسة لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن إعادة إعمار القرية شملت أعمال المحارة والنجارة والكهرباء والسباكة والدهان والسيراميك والتشطيبات.

وأوضح أن إجمالي عدد المنازل التي تم تأهيلها وتطويرها بهذه القرية 35 منزلا بتكلفة مليون و120 ألف جنيه تقريبا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3