أكدت وزارة الدفاع الروسية غرق سفينة الاستطلاع الروسية (ليمان) وإنقاذ كافة من كان على متنها.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، نقلته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية - أنه لا أحد من طاقم السفينة الروسية تضرر بسبب الحادث الذي وقع اليوم على بعد 40 كيلومترا من مدخل مضيق البوسفور.

وأوضح البيان أن الاصطدام أسفر عن فجوة في الجزء الغاطس من السفينة، مؤكدا بذل الجهود لإنقاذ السفينة.

وبحث رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ونظيره التركي بن علي يلديريم - خلال اتصال هاتفي اليوم - تحطم السفينة، وذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية أن ميدفيديف ويلدريم بحثا عملية إنقاذ السفينة العسكرية الروسية.

وكان خفر السواحل التركي قد أعلن عن إجلاء 78 عسكريا روسيا من سفينة الاستطلاع الروسية “ليمان” بعد اصطدامها بسفينة تجارية شمال غربي مضيق البوسفور.

وكانت قناة (إن تي في) التركية قد تحدثت - في وقت سابق - عن فقدان 15 من البحارة الروس، الذين كانوا على متن سفينة الاستطلاع، لكن خفر السواحل التركي أكد إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متن كلا السفينتين، موضحا أن السفينة التجارية تبحر تحت علم دولة توجو.