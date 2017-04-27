"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 2ر12 مليار جنيهالخميس، 27 ابريل 2017 03:21 م
طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.
وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 276ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 361ر19%، وسجل أقل عائد 19%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 988ر18%، في حين سجل أعلى عائد 05ر19%، وأقل عائد 75ر18%.
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