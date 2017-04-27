 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 03:37 مساءً
روابط سريعة
"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 2ر12 مليار جنيه
عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 2ر12 مليار جنيه

الخميس، 27 ابريل 2017 03:21 م
كتب ربيع شعبان

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 276ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 361ر19%، وسجل أقل عائد 19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 988ر18%، في حين سجل أعلى عائد 05ر19%، وأقل عائد 75ر18%.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3