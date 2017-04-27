 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 03:34 مساءً
روابط سريعة
رئيس "تعليم النواب": تعديلات بقانون "الملكية الفكرية"
النائب جمال شيحة‎

رئيس "تعليم النواب": تعديلات بقانون "الملكية الفكرية"

الخميس، 27 ابريل 2017 03:17 م
أ ش أ

قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إن مشروع القانون الذي تنظره اللجنة لتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، يستهدف سد الفجوة التشريعية القائمة بعد انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية( اليوبوف).
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم /الخميس/ مع مكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو علي و59 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ولفت شيحة - خلال الاجتماع - إلى أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى حماية الثروات الزراعية والبذور النباتية المصرية خاصة تلك التى يتم استنباطها من الأصناف النباتية غير البرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3