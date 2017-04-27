قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إن مشروع القانون الذي تنظره اللجنة لتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، يستهدف سد الفجوة التشريعية القائمة بعد انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية( اليوبوف).

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم /الخميس/ مع مكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو علي و59 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

ولفت شيحة - خلال الاجتماع - إلى أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى حماية الثروات الزراعية والبذور النباتية المصرية خاصة تلك التى يتم استنباطها من الأصناف النباتية غير البرية.