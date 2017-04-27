حملة لتوعية مرضى السكر خلال شهر رمضان وفحص 4 آلاف مريض مجانا

”أم إس دى” مصر: هدفنا الحد من انتشار مرض السكر وتقليل مضاعفاته على المصابين به

صلاح الغزالى: زيادة عدد مرضى السكر بمصر إلى 15 مليونا فى 2040

السكر من الأمراض التي تسبب مضاعفات خطيرة وهناك 415 مليون شخص حول العالم مصاب بالسكر، حيث أن 90 % من مرضى السكر يعانون من سكر النوع الثانى.

هذا ما أكده الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر بوزارة الصحة، خلال الندوة الطبية المنعقدة الآن للتوعية بمرض السكر قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن 70 % من مرضى القدم السكرى يتعرضون لبتر الأقدام، ولكن بضبط السكر يمكن الحد من كل هذه المضاعفات.

وأوضح الحفناوي أن عدد المصابين بالسكر حاليا فى مصر، 8 ملايين مصاب علما بأن 50 % من المصابين بالسكر لا يعلمون إصابتهم بالمرض، وبالتالى يكونوا أكثر عرضة للمضاعفات بنسبة أكبر، مضيفا “لا نخشى الإصابة بالسكر ،ولكن نخشى من مضاعفات السكر مثل تأثيره على العين ،والقلب، والكلى ،والأعصاب، والشرايين، وجميع أجزاء الجسم”.

الدين الأسلامي يسر وليس عسر

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن الدين الإسلامي هو دين يسر وليس عسر، لذا يجب على المريض الآخذ بالأسباب وعدم الصيام ومخالفة الطبيب إذا كانت الحالة الصحية لا تسمح بصيامه، إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه.

وأوضح الورداني أنه يجب علينا أهمية توصيل وجهة النظر الدينية الصحيحة من خلال هذه الحملة التوعوية والتأكيد على توافر خيارات كثيرة لمرضى السكر خلال شهر رمضان الكريم وفقًا لحالتهم الصحية.

وأكدت الدكتورة ميرى رزق، استشارى السكر و التغذية، على أهمية مثل هذه الحملات التوعوية لمرضى السكرى بهدف إعلامهم بطرق إدارة مرضهم خلال شهر رمضان المبارك لاعتبارها تشكل تحدياً كبيراً لهم وللأطباء.

ومن جانبه، قال الدكتور معز الشهدى، الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى، أنه سعيد بهذه الشراكة مع “إم إس دي مصر” من أجل تثقيف المواطنين وزيادة الوعى بأهمية وطرق الوقاية من مرض السكر من خلال استهداف الجمهور العام ومرضى السكر والأطباء والمتخصصين على حدٍ سواء ، وان هذه الحملات التوعوية تعتبر إحدى محاور عمل بنك الشفاء المصرى ، بالاضافة الى برامج فاتورة العلاج الشهرية تطوير المستوصفات العلاج من اجل الإنتاج - الوقاية خير من العلاج - اعادة الابصار للأطفال - وغيرها لخدمة الفئات المستحقة الغير قادرة على تكلفة العلاج .

حملة “سكر كريم”

وللتوعية بالمرض، أطلقت اللجنة القومية لمكافحة السكر بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع “أم إس دى مصر” المتخصصة فى صناعة الأدوية حملة “سكر كريم” لتوعية مرضى السكرى ورفع معايير الرعاية الصحية لهم، لدى مرضى السكري بأهمية المحافظة على مستوى سكر الدم أثناء صيام شهر رمضان والتقليل من مضاعفاته الصحية .

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح الغزالى حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة مرض السكر بوزارة الصحة والسكان، أن عدد المصريين المصابين بمرض السكر يبلغ ٨ ملايين مريض، مؤكدا زيادة العدد إلى 15 مليونا بحلول عام 2040، لذا يجب الوعى حول خطورة مرض السكر، وبالتالي نشر ثقافة الفحص الشامل لمرضى السكر، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض فى العالم خاصة فى مصر ودول الخليج.

وكشفت الدكتورة نهى سالم، مدير السياسات و الإعلام بشركة “إم اس دي مصر”، إن الشركة تحرص على إطلاق الحملة التوعوية بمناسبة شهر رمضان سنويا، ويُعد عام 2017 هو العام السابع للحملة والتي تنقسم إلى جزأين؛ الأول توعوى من أجل رفع وعى المرضى والمواطنين بأهمية الكشف المبكر والتحكم فى المرض خلال شهر رمضان، من خلال حملات إعلامية وإذاعية، والثانى يكمن فى تعليم وتثقيف المتخصصين في الرعاية الصحية ودعم الأنشطة في العيادات.

وأضافت سالم أننا انتهينا من فحص 4000 مريض بالسكر من خلال برنامج دعم المرضى، وهو برنامج يقدم فحص مجاني للمرضى، وقياس معدل السكر التراكمى، والذي أطلقته الشركة فى شهر أغسطس عام 2016.