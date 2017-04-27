تنصح خبيرة التغذية الفرنسية / أنجليلك هولبير/ في جامعة “باريس”، الأشخاص الذين يريدون استقبال فصل الربيع وهم بقوام رشيق عليهم التفكير في التخلص من بعض الكيلوجرامات خلال عشرة أيام وذلك باتباعهم برنامجا غذائيا يساعدهم على ذلك.

وتؤكد الخبيرة الفرنسية في هذا البرنامج ضرورة الابتعاد نهائيا عن تناول النشويات والسكر ومشتقاتهما، وتناول 3 ثمار من الفاكهة فى اليوم، وهى الأناناس والفراولة والتفاح، مع الأرز وحبوب الكينواه والحنطة السوداء، وعدم تناول الصوديوم للتخلص من الماء المخزون في السيقان.

مع الحرص على تناول الخضروات الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين/ج/ التى تدعم الأوعية الدموية وتسهل الدورة الدموية وهى متمثلة في الطماطم والبقدونس والكمثرى والبرتقال والعنب الأسود، والبعد عن الأطعمة التى يصعب هضمها والتركيز على البطيخ والفلفل والخيار والباذنجان مع تناولهم في هدوء مع المضغ الجيد.