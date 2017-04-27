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وزير الداخلية البحريني: نواجه تحديات خطيرة مصدرها من الأراضي العراقية والإيرانية
راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني

وزير الداخلية البحريني: نواجه تحديات خطيرة مصدرها من الأراضي العراقية والإيرانية

الخميس، 27 ابريل 2017 03:17 م
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قال وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة خلال اجتماع وزراء خارجية وداخلية ودفاع دول مجلس التعاون الخليجي إن المنطقة تواجه تهديدات خطيرة تصدر من الأراضي الإيرانية والعراقية.

وكان وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا صباح اليوم الخميس اجتماعا مشتركا في العاصمة السعودية الرياض.

ويرأس الاجتماع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، حسب ما قال بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، إن الوزراء “سوف يتدارسون في اجتماعهم المشترك عددا من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية”.

كما سيبحثون سبل “تعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة”.

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