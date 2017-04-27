قدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاليا التقدم الذي تم إحرازه في سياق تطوير العلاقات الروسية اليابانية، وذلك في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في موسكو.

ورحب بوتين بضيفه قائلا: “اليابان جار طيب وشريك واعد بالنسبة لنا. ولقد اتفقنا خلال لقائنا الأخير في اليابان على تكثيف العلاقات والاتصالات والعمل المشترك. ويمكننا اليوم أن نستخلص نتائج معينة – هناك حركة إلى الأمام”.

بدوره أكد شينزو آبي نيته بحث موضوع عقد معاهدة السلام بين البلدين خلال محادثاته في موسكو بالإضافة إلى مسائل ضمان الأمن ومستجدات الوضع في المنطقة.