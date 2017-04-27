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الرئيس السوداني: علاقتنا عربيا وإفريقيا في أحسن حالاتها
الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني: علاقتنا عربيا وإفريقيا في أحسن حالاتها

الخميس، 27 ابريل 2017 03:13 م
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قال الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح، وإن الفترة المقبلة ستشهد انفتاح علاقات السودان الخارجية بعد أن تم تجاوز الكثير من العقبات مع الدول الغربية، مؤكدا أن علاقات السودان عربياً وإفريقياً في أحسن حالاتها وكذلك مع آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار البشير - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، في دورة انعقاده الرابعة، اليوم الخميس بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم - إلى اكتمال ترتيبات تشكيل اللجان القومية والولائية المختلفة، والتي ستعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.

وأكد إتاحة الفرصة للحراك الواسع للشعب السوداني، في حوار مفتوح حول الوثيقة الوطنية للوصول إلى دستور دائم يُجاز بواسطة الهيئة التشريعية القومية ويتم عرضه في استفتاء شعبي، داعيا كافة القوى السياسية بالبلاد للاستعداد لانتخابات 2020.

وقال البشير، إن الحوار الوطني الذي نقل البلاد إلى هذه المرحلة، هو مبادرة من حزبه، فاجأ بها الجميع، وتمت حمايته حتى أوصل البلاد إلى وفاق سوداني، منوهاً إلى أنه لم يتأخر عن هذا الإجماع إلا ما تبقى من الحركات المسلحة وبعض قوى اليسار.

ولفت إلى أن حزبه لا يمتن على الشعب السوداني ولكنه يقدم له كتابه ليحكم عليه باعتباره خادماً للشعب، متعهدا بالدفع بإجراءات لأجهزة حزبه لإجازتها، تتصل بالانتقال للمرحلة الجديدة وتجديد برامجه وقياداته.

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