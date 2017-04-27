ننشر توصيات جلسة «محاكاة الاقتصاد» في مؤتمر الشبابالخميس، 27 ابريل 2017 03:07 م
خرجت جلسة محاكاة مراحل الاقتصاد المصري، بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب، المقام حالياً بالإسماعيلية، بمجموعة من التوصيات.
ونشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أهم هذه التوصيات؛ والتي جاءت كالتالي:
1. إنشاء الجهاز القومي لإدارة وتنظيم البيانات ويتبع الرئيس.
2. المجلس الأعلى للاستثمار يتحول إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، ويتم ربطه بالصادرات.
3. التوعية الجماهيرية والمحفزات والدعم للأسر الصغيرة؛ لتقليل النمو السكاني.
4. تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات؛ للحد من الاقتصاد غير الرسمي.
5. تطوير الأُطُر القانونية والتشريعية الخاصة بالتجارة والاستثمار.
6. ميْكنة المنظومات السيادية؛ مثل الجمارك والضرائب وغيرها؛ للحد من التسرّب المالي.
كما نشرت الصفحة، أهم ما جاء بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة؛ وهي:
1. نثق جميعاً في جهاز الرقابة الإدارية.
2. للشباب: أدعو لتكوين مجموعة من الأكاديميين، لتطوير البرنامج الاقتصادي للحكومة، على أن يقدموا عرضاً في المؤتمر القادم، لما تم النجاح في إنجازه، وتحديد جوانب الإخفاق.
3. العمل التنفيذي، جسر بين الفكرة وتنفيذها.
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