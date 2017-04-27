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داعشي يعترف بمحاولة تفجير "هايد بارك" في ذكرى 11 سبتمبر
تفجيرات 11 سبتمبر

داعشي يعترف بمحاولة تفجير "هايد بارك" في ذكرى 11 سبتمبر

الخميس، 27 ابريل 2017 03:02 م
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اعترف أحد مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، باستهدافه حفلة إلتون جوي في هايد بارك تزامنا مع ذكرى أحداث 11 سبتمبر.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن هارون سيد، المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، اعترافه بالإعداد لأعمال إرهابية بين شهري أبريل وسبتمبر من خلال شراء أسلحة عبر الإنترنت تتضمن قنابل ومتفجرات وتنفيذ هجمات باستخدامها في مناطق مزدحمة بالعاصمة البريطانية لندن مثل سجن أوكسفورد.

وقالت، اليوم الخميس: إن قاضي محاكمة سيد أمر بإجراء اختبار ومراقبة نفسية له قبل إصدار حكم نهائي عليه بعد أن كان ألقي القبض عليه لتخطيطه تنفيذ هجوم مستوحى من هجمات تنظيم داعش الإرهابي تزامنا مع ذكرى أحداث 11 سبتمبر عبر اتصالات مع جاسوس يدعى “أبو يوسف” عبر هاتفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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