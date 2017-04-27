الحيض الشديد يستدعي فحص الرحم!الخميس، 27 ابريل 2017 03:02 م
قال معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي إن الحيض الشديد يستدعي استشارة الطبيب من أجل فحص الرحم.
وأوضح الأطباء الألمان أن الحيض يوصف بالشديد عندما تضطر المرأة أثناء معظم أيام فترة الحيض إلى تغيير التامبون أو الحفاضات بعد ساعتين أو إذا شعرت المرأة بضعف شديد خلال فترة الحيض أو كان الدم متكتلا.
ويعود الحيض الشديد لدى معظم النساء إلى عدم انقباض الرحم بشكل صحيح. والأسباب المحتملة لهذا متعددة، منها على سبيل المثال وجود أورام حميدة أو تورمات بالطبقة العضلية للرحم والمعروفة باسم الورم العضلي الرحمي أو حتى الالتهابات أو الالتصاقات بالرحم.
ويتم تحديد العلاج المناسب على أساس السبب؛ فالأورام الحميدة والتورمات العضلية الرحمية يمكن استئصالها جراحيا. وقد تساعد حبوب منع الحمل في بعض الحالات على تقليل حدة النزيف.
وفي بعض الحالات يتم اللجوء إلى إصابة الغشاء المخاطي للرحم بالضمور أو حتى استئصال الرحم في حالات الضرورة القصوى.
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