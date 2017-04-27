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احذر تناول حبوب الإفطار.. وهذا هو البديل الأنسب
فطار اطفال - اكل صحي

احذر تناول حبوب الإفطار.. وهذا هو البديل الأنسب

الخميس، 27 ابريل 2017 02:58 م

حذرت هيئة اختبار السلع الألمانية من أن منتجات حبوب الإفطار والصلصات الجاهزة تعد بمثابة قنابل سكر حقيقية؛ حيث إنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

وأوضحت أن اختبار أحد منتجات حبوب الإفطار أثبت أنه مكون من 43% من السكر المضاف، فمع حصة تتألف من 60 جراما يكون الطفل قد تناول 8 مكعبات من السكر.

وتفوق هذه الكمية النسبة، التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لطفل في مرحلة التعليم الابتدائي خلال يوم كامل. ويعد البديل الأفضل هو خليط الموسلي المُحضَّر في المنزل، والذي يتألف من رقائق الشوفان والفواكه المجففة، والتي تتمتع أيضا بمذاق حلو بعض الشيء.

وأضاف الخبراء الألمان أن منتجان الألبان تأتي هي الأخرى مضافا إليها السكر في الغالب. وقد تم فحص 15 منتجا من منتجات الألبان، والتي احتوى بعضها على 4 مكعبات سكر بالكوب الواحد، بغض النظر عن نسبة السكر الطبيعي من اللبن والفواكه. والبديل الجيد هو الزبادي الطبيعي، ويمكن إكسابه المذاق الحلو بإضافة بعض ثمار الفواكه أو ملعقة صغيرة من المربى.

وينبغي الانتباه أيضا إلى أن الصلصات الجاهزة تحتوي على السكر المضاف؛ حيث أظهرت نتائج اختبار بعض صلصات الباربكيو أنها تحتوي على 3 مكعبات من السكر لكل ملعقة طعام من الصلصة، ومع الكاتشب مكعب ونصف.

وينصح الخبراء الألمان مَن يرغب في عدم التخلي عن هذه المنتجات بتخفيفها بمنتجات أخرى مثل الزبادي الطبيعي أو معجون الطماطم.

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