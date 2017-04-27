عاد إلى القاهرة اليوم الخميس البابا “تواضروس الثانى “بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة من الكويت بعد زيارة استغرقت خمسة أيام هى الأولى من نوعها تلبية لدعوة من أمير الكويت.

صرحت مصادر كنسية شاركت فى استقبال البابا بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة: التقى البابا خلال زيارته للكويت مع الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير الكويت والشيخ “نواف الأحمد” ولى العهد و”مروزق الغانم” رئيس مجلس الأمة والشيخ “جابر المبارك” رئيس مجلس الوزراء والشيخة “فريحة الأحمد الجابر الصباح “وعدد من المسئولين وكبار الشخصيات الكويتية وقام البابا بإقامة شعائر قداسين وتدشين كاتدرائية القديس “مارمرقس الرسول” للأقباط الأرثوذوكس، القائمة بمنطقة حولى بالكويت.

ضم الوفد المرافق للبابا الأنبا “باخوميوس “مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، والأنبا “مرقس” أسقف شبرا الخيمة، والأنبا “يوساب” أسقف عام الأقصر.