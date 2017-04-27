أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الوزارة تعتمد على العديد من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، موضحا أن أسباب انقطاع الخدمة في 2014 جاءت نتيجة قلة ضخ الغاز الطبيعي الذي يتم الاعتماد عليه بنسبة تتعدى الـ 90 %.

وأشار شاكر من خلال لقاءه على قناة “الحياة” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن الوزارة تخطط لتزويد الاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى نسبة 20 % في عام 2020، معلنا أن تنوع مصادر الطاقة توفر وقود يساوي مليار جنية سنويا.

وأعلن أنه تم رصد 37,5 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات نقل كهرباء خلال الـ3 سنوات القادمة، كما تم وضع خطة لتطوير شبكات النقل الجهد الفائق 500 ألف فولت و520 ألف فولت حتى عام 2022.