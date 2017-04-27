بدأ المعلمون الموريتانيون في العاصمة نواكشوط وولايات الداخل إضرابا عن العمل اليوم الخميس، وسط تلويحات بخطوات تصعيدية جديدة.

ويتواصل الإضراب الذي أعلن عنه قبل أيام ودعت إليه النقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين، لمدة يوم كامل.

وقال الأمين العام للنقابة للمعلمين الموريتانيين، عبد الرحمن ولد أجيه لـ”الأخبار الموريتانية”: “إن نسبة التجاوب مع الإضراب فاقت التسعين بالمائة في العديد من ولايات الداخل، مؤكدا أنها وصلت نسبة 100% في ولايتي تيرس الزمور وتكانت”.

وتقدم النقابة التي دعت للإضراب عريضة تتضمن اثنا عشر مطلبا يتقدمها إلغاء العمل يوم السبت وتوحيد في عموم التراب الوطني، وصرف العلاوات واسترجاع المبالغ المخصومة من الرواتب وتوزيع القطع الأرضية وتوفير الأمن للمدرس.

وتتضمن العريضة المطلبية تطبيق نظام الأسلاك الخاص بالتعليم الأساسي، وإلغاء المرسوم المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور وعلاوات موظفي الدولة ووكلائها العقدويين، وكذا إلغاء قرار استرجاع القرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 29 يناير 2015 واسترجاع الرواتب المستحقة لأصحابها.