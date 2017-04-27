أعلن الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد العام للآثاريين العرب عن بدء تلقى ملخصات أبحاث الندوة الدولية ” حماية التراث الثقافى فى العالم الإسلامى ” التى ستعقد بإسطنبول فى الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2017 .

وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد بأن الندوة تعقد فى إطار التعاون بين الاتحاد العام للآثاريين العرب والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على أن ترسل ملخصات الأبحاث على الإيميل islamicheritage@Ircica.org فى موعد غايته 31مايو 2017 على أن يرسل البحث كاملًا فى موعد غايته 16/8/2017 علمًا بأن المشارك سيتحمل تذكرة السفر بينما تتحمل منظمة إرسيكا نفقات الضيافة كاملة ويأتى دور الاتحاد كمنسق مع اليونسكو فى تنظيم المؤتمر فقط .

ويضيف د. ريحان بأن محاور المؤتمر تشمل الخطط الوطنية والآليات الدولية للحماية والترويج للتراث الثقافى الإسلامى وأفضل ممارسات وطرق الحفظ والصيانة ودور المتاحف فى الحفاظ على التراث وحماية التراث الغير مادى وإدارة التراث والتراث فى الدول الإسلامية التى تشهد صراعات بأشكال مختلفة والترميم المعمارى والدقيق للتراث الثقافى فى سوريا والعراق .