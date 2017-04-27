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البرلمان العراقي: البصرة عاصمة البلاد الاقتصادية
البرلمان العراقي

البرلمان العراقي: البصرة عاصمة البلاد الاقتصادية

الخميس، 27 ابريل 2017 02:48 م
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صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، بالإجماع على اعتبار محافظة البصرة (جنوب) عاصمة العراق الاقتصادية.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد الكناني، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب البصرة، إن “تصويت البرلمان على أن تكون محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سترسم مستقبل البلد الاقتصادي”.

وتقع البصرة جنوب العراق على الخليج العربي، وتبعد 449 كم عن العاصمة بغداد، وتعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق.

وتعتبر البصرة من المحافظات الغنية بالنفط، وتضم أكبر حقول النفط .

من جانبه، قال النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد خلال المؤتمر الصحافي أن “القانون سيعمل على تعزيز محافظة البصرة اقتصادياً بصورة عملية”.

وأشار إلى أن “العراق يعيش على خيرات المحافظة”.

وشدد على ضرورة “إكمال المشاريع التي تعزز مكانة البصرة الاقتصادية، منها ميناء الفاو المفترض والمؤمل أن يكون موقعاً عالمياً، لأنه سيكون نقطة اتصال بين قارتي آسيا وأوربا”.

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته، برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 180 نائباً، من أصل 328.

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