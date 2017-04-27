احتجاجا على البطالة..دعوات للتظاهر فى السعودية الأحد المقبلالخميس، 27 ابريل 2017 02:51 م
يتناقل مستخدمون لـ”تويتر” فى المملكة السعودية دعوة للتظاهر يوم الأحد احتجاجا على البطالة، بعد أيام من إعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفى الدولة .
وتمنع التظاهرات فى المملكة التى شهدت دعوة مماثلة للتظاهر فى 21 ابريل ما دفع إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة فى شوارع العاصمة الرياض تحسبا لخروج المحتجين إلى شوارع المدينة.
وتحت عنوان “تجمع العاطلين 30 ابريل”، دعا عدد من مستخدمى تويترالسعوديين إلى التظاهر أمام مقرات التوظيف فى المملكة الغنية بالنفط.
وكتب أحدهم “بسبب حراك 21 ابريل تم إرجاع البدلات، فيا اخى العاطل لا تحرم نفسك وانزل 30 ابريل لعل الله يفرج لك كربك”، بينما كتب مغرد اخر “انا مواطن وعمرى 30سنه. خريج جامعة الملك عبدالعزيز تخصص نظم معلومات ادارية (...) ولا املك وظيفه. ارغب بالعمل”.
وجاءت الدعوة بعد أخرى مماثلة طالبت بالتظاهر الجمعة الماضى، وفى أعقاب صدور أمر ملكى السبت نص على “إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفى الدولة من مدنيين وعسكريين (...) التى تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه”.
ويعانى الاقتصاد السعودى من انخفاض أسعار النفط. وفى نهاية 2016، توقعت المملكة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، فى تراجع كبير عن العجز الذى سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.
وتبلغ نسبة البطالة فى السعودية التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة نحو 11 بالمئة. وتأمل المملكة خفض هذه النسبة إلى 9 بالمئة بحلول عام 2020 مع سعيها إلى تنويع اقتصادها الذى يرتكز على النفط.
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