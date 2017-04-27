 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 03:43 مساءً
روابط سريعة
الموافقة على عقد القرض التعويضي مع صندوق النقد العربي بحوالى 332 مليون دولار
مجلس النواب

الموافقة على عقد القرض التعويضي مع صندوق النقد العربي بحوالى 332 مليون دولار

الخميس، 27 ابريل 2017 03:12 م
متابعات

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (144) لسنة 2107 بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
وتبلغ قيمة القرض التعويضي الذي وقعه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 7 ديسمبر الماضي 332 مليونا و200 ألف دولار أمريكي، بهدف دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناشيء عن التراجع الحاد في عائدات السياحة، وذلك في إطار الاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء.
وينص عقد القرض على تسوية أي نزاع بين الطرفين بشأن هذا العقد من خلال التفاوض المباشر، أو أن يلجأ الطرفان إلى التحكيم التجاري الدولي وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في الملحق رقم (1) بالعقد، كما يلزم العقد الحكومة المصرية باستكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على العقد، وذلك خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد القرض.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3