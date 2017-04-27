الموافقة على عقد القرض التعويضي مع صندوق النقد العربي بحوالى 332 مليون دولارالخميس، 27 ابريل 2017 03:12 م
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (144) لسنة 2107 بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
وتبلغ قيمة القرض التعويضي الذي وقعه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 7 ديسمبر الماضي 332 مليونا و200 ألف دولار أمريكي، بهدف دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناشيء عن التراجع الحاد في عائدات السياحة، وذلك في إطار الاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء.
وينص عقد القرض على تسوية أي نزاع بين الطرفين بشأن هذا العقد من خلال التفاوض المباشر، أو أن يلجأ الطرفان إلى التحكيم التجاري الدولي وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في الملحق رقم (1) بالعقد، كما يلزم العقد الحكومة المصرية باستكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على العقد، وذلك خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد القرض.
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