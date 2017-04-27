اقترحت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية اعتماد صورة رائدة الفضاء الأمريكية بيجي وتسون ببزة الفضاء الروسية رمزا لبعث العلاقات الروسية الأمريكية رغم الصعوبات.

وفي حديث لـYahoo! News أعربت زاخاروفا عن أسفها على “حاجة البلدين للثقة المتبادلة رغم القواسم المشتركة التي تجمعهما على مختلف الحلبات”.

وأضافت: لقد شاهدت في وسائل الإعلام الأمريكية يوم أمس كما كبيرا من الأنباء التي تتحدث عن رائدة الفضاء الأمريكية المذكورة وتعرض صورها وهي في بزة فضاء روسية الصنع. ويمكن لصور الرائدة الأمريكية أن تتحول إلى رمز لعلاقات المستقبل بين روسيا والولايات المتحدة. أرى في هذا الرمز خير سبيل لدعم علاقات التعاون بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن رائدة الفضاء الأمريكية بيجي وتسون حطمت مؤخرا أطول مدة قياسية يقضيها الرواد الأمريكيون في الفضاء، حيث استطاعت قضاء 534 يوما هناك على مراحل، وتلقت على متن محطة الفضاء الدولية في هذه المناسبة اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأها فيه برقمها القياسي الجديد.

ويذكر أن الروسي غينادي بادالكا، قضى أطول مدة في الفضاء، حيث بلغ عدد الأيام التي أمضاها هناك على مراحل 878 يوما متقدما بذلك على جميع الرواد في العالم.