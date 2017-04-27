أصدر الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة قرارا بإنهاء كافة عقود الكافيتيريات داخل ساحات وشوارع الحرم الجامعي اعتبارا من يوم 15 مايو المقبل أيا كان تاريخ انتهاء العقد، وذلك للمصلحة العامة للجامعة على أن تقوم تلك الشركات خلال هذه الفترة، بالتقدم بالمزايدة العلنية الجديدة لتأجير واستغلال محلات بمساحات مختلفة داخل مبني الخدمات الطلابية الجديد بالحرم الجامعي، وذلك من خلال إدارة التكافل الأجتماعي بالجامعة التي ستقوم بإجراءات الطرح وفقا للقواعد التي حددها القانون.

وكلف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الإدارة الهندسية للجامعة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الكافيتيريات وإعادة التخطيط لتلك الأماكن داخل لحرم الجامعي بحيث تتضمن مساحات خضراء، وأرصفة للمشاة، وأماكن للجلوس.

يشار إلي أن جامعة القاهرة كانت قد شرعت في بناء مبني متكامل لخدمات الطلاب داخل الحرم الجامعي لتتواجد به الكافيتيريات، وغيرها من الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك على مسطح 1300 متر مربع يتضمن دورين، ويحتوي على عدد من المحلات بمساحات مختلفة.. وتم تنفيذ المبنى بتكنولوجيا قطاعات الصلب الخفيفة، وهو الثاني من نوعة في مصر.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن افتتاحه في منتصف مايو المقبل، مشيراً إلى أن الفكرة تهدف إلى تخطيط الحرم الجامعي بشكل يوفر مساحات خضراء وشكل جمالي يليق بالحرم الجامعي، وموقع تتجمع فيه الخدمات المقدمة للطلاب بشكل أفضل.