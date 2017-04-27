نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

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وقدم موقع الدعاية الكورية الشمالى (الصدى)- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- على موقعه لقطات لهجمات صاروخية ضد أهداف أمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة ستواجه نهاية بائسة فى حال قيامها بحرب عدوانية ضد بيونج يانج.

وبدأت اللقطات بمشاهد من العرض العسكرى الكورى الشمالى الأخير الذى أقيم بمناسبة الذكرى الـ105 لميلاد مؤسس الدولة الراحل كيم ايل سونج فى 15 أبريل حيث عرضت مجموعة من الصواريخ البالستية.

وقد وضعت حاملات طائرات واشنطن والقاذفات الاستراتيجية والمركبات المدرعة الأخرى فى مرمى محاكاة الهجمات الصاروخية، أعقبه مشهد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ تطلق من السفن ضد السفن المعادية وصواريخ سكود محسنة.

وأظهرت اللقطات اشتعال النيران فى حاملة الطائرات الأمريكية بعد الهجمات الصاروخية الشمالية مع توضيح يقول “اللحظة التى ستكون عندما يبدأ العدو بعدوانه واستفزازاته”.

جاء هذا التحرك فى الوقت الذى تتوجه فيه مجموعة تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات كارل فينسون إلى شبه الجزيرة الكورية للقيام بتدريبات عسكرية مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية فى المياه قبالة الساحل الشرقى للبلاد فى نهاية هذا الأسبوع.

وتزايدت حدة التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية وسط مخاوف من احتمال قيام واشنطن بشن هجوم وقائى ضد بيونج يانج لمواجهة البرامج النووية والصاروخية الشمالية.

وفى الأسبوع الماضى، أصدرت كوريا الشمالية لقطات مماثلة لمحاكاة ضربة صاروخية على أمريكا فى آخر عرض للاحتفال بعيد ميلاد المؤسس.

وتم عرض لقطات لما يبدو أنه صاروخ باليستى متوسط ​​المدى جديد يتم إطلاقه ويعبر المحيط الهادئ ليضرب مدينة مجهولة فى أمريكا على شاشة عملاقة فى قاعة العرض وفقا لما ذكرته محطة التليفزيون الحكومية.

وبعد الهجوم، تم عرض لقطات عن احتراق النجوم والخطوط متداخلة مع صورة مقبرة.