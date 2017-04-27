أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أهمية تصحيح الصورة الذهنية عن مصر في الخارج، وبيان حقيقة الأوضاع في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد الغول وكيل اللجنة لاستكمال مناقشة السؤال المقدم من النائب علاء عابد رئيس اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك بحضور السفير وائل عطية ممثلا عن وزارة الخارجية، والمستشار أحمد الجندي ممثلا عن وزارة العدل.

ونوهت اللجنة بدور وزارة الخارجية المصرية في توضيح ما يحدث في مصر من عمليات إرهابية تستوجب العمل على مكافحتها والتصدى لهذه الظاهرة التي اصبح خطرها يهدد العالم.

وأوضح السفير وائل عطية ممثل وزارة الخارجية –خلال الاجتماع- أن سامح شكري وزير الخارجية عقد عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في الإدارة الجديدة، وكذلك عدد من أعضاء الكونجرس لتوضيح حقيقة الأوضاع والحرب التي تخوضها مصر لمواجهة الإرهاب.