طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شباب جلسة محاكاة الاقتصاد المصري أن يشكلوا مجموعة تحفيز ومتابعة المشروعات المقترحة، مشيرا إلى أن هذه المجموعة ستكون متابعة للواقع دون ازدواجية مع الوزراء والمسئولين.

وطلب الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة محاكاة الاقتصاد المصري بمؤتمر الشباب، اليوم الخميس، من الشباب أن يلتقوا شهريا في دورة مؤتمر الشباب وتكون من ضمن فقرات المؤتمر شرح الانجازات التي حققتها الحكومة، واخفاقاتها، مضيفا “بنقول أفكار كتير ولكن لا يتم تنفيذها، والعمل التنفيذي يربط بين الأفكار وتحقيقها”.

وأضاف الرئيس السيسي “هذه المجموعة ستكون بمثابة تواصل بين الشباب والدولة، ومعكم صلاحيات أنكم في اي وقت ترفعوا سماعة التليفون عليا، وتقولولي يا فندم عايزين نقعد معاك”، مؤكدا أن مصر بها شباب أكفاء خاصة شباب البرنامج الرئاسي.