تحت رعاية وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و المركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا ورشة عمل بعنوان ” مصر - الصين 2017 لخلق فرص تعاون مشترك في المشروعات العلمية والتكنولوجية ” و ذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2017 بمقر المركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا بالقرية الذكية في تمام الساعة التاسعة صباحًا .

و تأتي ورشة العمل في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا والمركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا ،حيث سيستقبل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفد من وزارة العلوم و التكنولوجيا الصينية و المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا بالصين المكون من 15 عضو ليمثلوا المركز و على رأسهم نائب مدير المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا و المدير العام للشركة الدولية لنقل التكنولوجيا و رئيس إدارة التعاون و التطوير بالشركة .

و ستضم ورشة العمل المزمع عقدها و التي تهدف إلي إتاحة الفرص للباحثين المصريين للتعرف بشركاء جدد من الجانب الصيني لتنشيط وخلق سبل تعاون بين الجانبين تتضمن إنشاء مشروعات بحثية ومشروعات لنقل التكنولوجيا الصينية والعربية، وفود من شركات رائدة في مجالات التكنولوجيا في الصين وجهات بحثية وصناعية مختلفة في عدة مجالات منها الزراعة والري ، انترنت الأشياء ،مقاومة الآفات الزراعية ،الري وتوفير المياه ،الميكنة الزراعية ،النقل الذكي ،الابتكار والحاضنات التكنولوجية ، الالكترونيات ،الاستشعار عن بعد ، الطاقة و مجال البيئة ؛ كما سينضم إلى الوفد الصيني 10 شركات صينية موجودة داخل مصر ، و سيشارك بحضور ورشة العمل عدد كبير من ممثلي الجهات البحثية والعلمية في مصر والشركات الخاصة والوزارات الحكومية ،كما ستتضمن ورشة العمل مباحثات بين الشركات الصينية و المصرية و العربية بهدف تعزيز العلاقات بين البلديين .