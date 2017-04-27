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الخميس 27 ابريل 2017 02:02 مساءً
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حبس وكفالة لزوجة المستشار المتهمة بتعذيب نجله
محكمة

حبس وكفالة لزوجة المستشار المتهمة بتعذيب نجله

الخميس، 27 ابريل 2017 02:02 م

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبد الرازق، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة على زوجة المستشار أمجد الكنيسي، المتهمة بتعذيب نجله “آسر” بالصف السادس الابتدائي لتقصيره الدراسي.

وكان دفاع المتهمة “مريم. م” زوجة المستشار أمجد الكنيسي بقضية اتهامها بتعذيب الطفل “آسر” نجل المستشار خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، طالب بالجلسة السابقة برفض الدعوى المدنية، وقال: “إنها ليست جزءًا أساسيا في الدعوى فالأم أو حتى وائل الإبراشي يمكن أن يحضرا، للادعاء، لكن الدعوى الجنائية هي الأولى، وطالب ببراءة المتهمة”.

وأضاف أنه يوجد خطأ في إسناد الاتهام للمتهمة، بينما كان الطفل في المدرسة وقت اكتشاف إصاباته، وتناقض أقوال الطفل أسر المجنى عليه أمام النيابة.

وطلب بانقضاء الدعوى بالتصالح مقدمًا شهادة من الوالى الطبيعي للطفل يفيد بتصالحه في الاتهام، مؤكدًا أن موكلته مشكو في حقها ولا يعتبرها متهمة لأنه تم سماع أقوالها في التحقيقات على سبيل الاستدلال، وأنها أم لطفل عمره عاما ونصف مصابا بسرطان في الدم، اتهمها الطفل “آسر” بأنها غيرت معاملتها الحسنة معه بعدما أنجبته، مطالبًا ببراءتها لحفظ كيان الأسرة التي تتولى مسئوليتها.

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