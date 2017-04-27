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تأجيل افتتاح الجلسة العامة بالنواب لنصف ساعة
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

تأجيل افتتاح الجلسة العامة بالنواب لنصف ساعة

الخميس، 27 ابريل 2017 03:19 م
ا ش ا

قرر سليمان وهدان الوكيل الثاني لمجلس النواب تأجيل افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاحها.وقال وهدان -الذي

ترأس الجلسة- “نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وطبقا لنص المادة ٢٧٩ من اللائحة الداخلية للمجلس، يؤجل افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة.

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