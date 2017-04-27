صرح محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بأن المحافظة لديها رؤية متكاملة ومخطط يجرى تنفيذه للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية من خلال برنامج متكامل لإقامة مشروعات إسكان لنقل سكان هذه المناطق وإعادة تخطيطها واستغلالها بالشكل الأمثل طبقاً لطبيعة المنطقة.

وقال المحافظ إن هذا البرنامج يتم تنفيذه خلال عامين بتكلفة تقديرية حوالي 12 مليار جنيه ويشمل إقامة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بخدماتهم اللازمة لإقامة حياة مستقرة من مدارس وحضانات ومكاتب خدمات وملاعب ودور عبادة وأسواق ومحلات وغيرها، موزعة على 13 مشروعا منها مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة والمقام بالتعاون مع وزارة الإسكان، وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر، حيث يضم 18300 وحدة سكنية بخلاف الخدمات العامة اللازمة لإقامة مجتمع متكامل.

وأضاف عبدالحميد أنه بالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية وصندوق تطوير العشوائيات يتم إقامة مشروع الشهبة بعدد 7720 وحدة سكنية ، ومشروع أرض الخيالة ويضم 3200 وحدة سكنية أخرى إلى جانب إقامة مشروع المحروسة 1 ، 2 بمدينة السلام بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم حوالي 4776 وحدة.

وأوضح المحافظ أنه جاري حاليا إخلاء منطقة تل العقارب وإعادة البناء على أساس تخطيطي سليم ونموذجي بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز التعمير لإنشاء 815 وحدة سكنية ، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بإنشاء مجمع سكني يضم 15750 وحدة سكنية بمنطقة مصنع 18 الحربي ، بالإضافة إلى إقامة مشروع متكامل يضم 1100 وحدة سكنية بالتعاون مع القيادة المركزية للقوات المسلحة بتمويل من البنك الأهلي المصري بمنطقة 11.5 فدان ، ومشروع إقامة 7 آلاف وحدة بمنطقة الإيواءات بالتعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان.

ولفت المحافظ إلى قيام هيئة الأوقاف المصرية بتطوير منطقة المنيل القديمة بإنشاء عدد من العمارات تضم 432 وحدة سكنية بجانب مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في جمعية معاً لتطوير العشوائيات بإقامة مشروع سكني متكامل على الأرض المخصصة من المحافظة بمدينة السلام ويضم حوالي 3500 وحدة سكنية.

وأكد المحافظ أنه جاري حاليا متابعة هذه المشروعات ومدى التزام الشركات القائمة بالعمل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها ونقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من خلال كشوف الحصر المدققة ، للتأكد من تسليمها لمستحقيها.