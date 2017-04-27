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الخميس 27 ابريل 2017 01:58 مساءً
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عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و800 ألف طن
قناة السويس
قناة السويس

عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة مليونين و800 ألف طن

الخميس، 27 ابريل 2017 01:58 م
وكالات

عبرت قناة السويس اليوم 46 سفينة اليوم بحمولة بلغت مليونين و800 ألف طن .

وأضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن 19 سفينة عبرت القناة ضمن قافلة الشمال بحمولة بلغت مليونا و100 ألف طن كان أكبرها ناقلة الغاز (شجرة) التابعة لجزر المارشال بحمولة 166 الف طن.

وضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولة بلغت مليونا و700 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية (بلونا) بحموله بلغت 199 ألف طن.

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