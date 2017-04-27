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الخميس 27 ابريل 2017 02:01 مساءً
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إصابة 9 أشخاص في تصادم ثلاث سيارات بطريق السخنة
حادث تصادم‎

إصابة 9 أشخاص في تصادم ثلاث سيارات بطريق السخنة

الخميس، 27 ابريل 2017 02:01 م
ا ش ا

أصيب 9 أشخاص اثر تصادم 3 سيارات ملاكي بطريق (السويس - العين السخنة)، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاته قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق (السويس - العين السخنة)، وتوجهت إلى المكان

سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى مستشفى السويس العام .

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى أن حالة المصابين “مطمئنة ولا توجد بينهم حالات خطرة”.

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