المشاركون في «مؤتمر الأزهر للسلام» يؤكدون أهمية تحقيق المواطنةالخميس، 27 ابريل 2017 01:53 م
أكدت القيادات والشخصيات الدينية المشاركة في “مؤتمر الأزهر العالمي للسلام”، بحضور شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الخميس، دور القادة الدينيين في صنع السلام ونبذ العنف وضرورة تحقيق مبدأ المواطنة للعيش المشترك، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل لنشر السلام ومشددين على الداعمين للإرهاب الإقلاع عن ذلك حرصا على مواجهة التطرف.
أكد الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس الدكتور أولاف فيكس- في كلمته خلال افتتاح المؤتمر- أهمية مبدأ المواطنة لتوفير حقوق الحماية بصرف النظر عن الديانة والحاجة لمبادئ للحماية المتساوية للجميع وأرضية مشتركة لحياة آمنة، وكذلك إقرار مبدأ التنوع العالمي حيث يضم المجلس كنائس عالمية تتبادل الرؤى لنشر المحبة والسلام.
أشاد أولاف بمعاني المواطنة في مصر وروح التعاون بين المسلمين والمسيحيين وبدور الأزهر ومجلس علماء المسلمين لتوضيح مفاهيم المواطنة، مضيفا: “لا يمكن ممارسة العنف باسم الدين والظروف التي نمر بها تؤكد أهمية المحبة بين الجميع”، مشيرا إلى مسئولية القادة الدينيين بالاهتمام بكل البشر وإظهار ذلك في العلاقات المشتركة.
بدوره، أكد الأنبا بولا- ممثل لبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمام المؤتمر- ضرورة نشر السلام لننتصر على الإرهاب، وذلك وفق تعاليم الكتاب المقدس، مطالبا القادة الدينيين بالصلاة بقلب واحد لله من أجل السلام وطلب الدعم من الله لنشر السلام، فالسلام صناعة إلهية موطنها السماء وتعم على الأرض بسعينا لها.
وقال الأنبا بولا- موجها حديثه للإمام الأكبر- “لقد أتيت لكم اليوم من طنطا حيث الحدث الإرهابي الأكبر الذي حصد أرواح 29 شهيدا و95 مصابا، حيث واجه أبناؤنا الإرهاب بأغصان الزيتون وزعف النخل وتعطرت بدمائهم الزكية”.
وأضاف: “سنواجه الإرهابيين بالسلام لأن الكتاب المقدس طالبنا بذلك، ونصلي في كل صلواتنا من أجل السلام قائلين: يا ملك السلام أعطنا سلامك، فالله هو مصدر السلام وصانع السلام... وعلينا جميعا أن نكون أداة حية لنشر السلام بين الشعوب فطوبى لصانعي السلام”.
كما ناشد الضمير العالمي بالسعي لإنهاء البؤر الاستعمارية في العالم كما هو في فلسطين، وبعدم استخدام الجماعات الإرهابية من أجل تحقيق أهداف سياسة، ضيفا “قد أصبح معلوما للجميع أن دولا بعينها تدعم الإرهاب بالسلاح، وأصبح لزاما علينا أن نجفف منابع الإرهاب وحمل مشاعل التنوير الفكري”.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للكنائس بالولايات المتحدة القس الدكتور جيم وينكلر- في كلمته بالمؤتمر- حاجة العالم إلى السلام، ودور القادة الدينيين في تحقيق ذلك، وأن يتعلم أتباع الديانات أن يعيشوا في سلم مع بعضهم.
وأشاد بدور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الشيخ أحمد طيب، وتفاعله مع المجتمع المسيحي، وزياراته الخارجية من أجل التنسيق بين القادة الدينيين، موجها له الدعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم كافة المساعدة له للاستمرار في تلك الجهود.
وانتقد خطة الرئيس الأمريكي ترامب في زيادة الدعم العسكري وتصدير السلاح للعالم، مؤكدا حاجة العالم للسلم، كما أعلن معارضته الرئيس ترامب في منع دخول اللاجئين، مشيرًا إلى إصدار إعلان للمجلس الوطني للكنائس بالولايات المتحدة لحماية هؤلاء، والتنسيق مع الكنائس بتنظيم يوم للاجئين.
وقال: “نرفض استخدام العنف باسم الدين أو أن نسمح للعقيدة المسيحية بأن تُستخدم لأغراض ضد المسلمين، وفي وقت قريب سنقيم حوارا بين المسيحيين والهندوس والبوذيين في أمريكا للتعارف... نسعى لزيادة الدعم للمسلمين في أمريكا، ونأمل أن نتعاون مع الجميع في بناء مجتمعات السلم والعدالة، ونعمل جميعا لصالح نشر تعليم الدين، فنحن من خلال ديننا نسعى لحب الله وجيراننا، وعلينا كقادة دين نشر ثقافة السلام”.
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل
تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ...Thu, 27 Apr 2017 09:03:46 GMT
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
النيابة تأمر بالقبض على «حبيب العادلي».. وهذا طلبه الأخير
كشفت مصادر أمنية مصرية، عن أن النيابة العامة بوسط القاهرة، كلفت قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ومن ثم مديرية أمن القاهرة، بالقبض على اللواء حبيب العادلي، ...Thu, 27 Apr 2017 07:24:29 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
تأجيل دعوى حل الجبلاية لـ 14 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل ...Wed, 26 Apr 2017 11:49:28 GMT
-
أولاند يطلب من وزراء حكومته العمل على إلحاق هزيمة ساحقة بلوبان
طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من وزراء الحكومة اليوم الأربعاء بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة ...Wed, 26 Apr 2017 11:38:37 GMT