بعد صبري عليه تركني وخلعالخميس، 27 ابريل 2017 01:56 م
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته انا بنت من 20 من عمري ادرس في الجامعة . احببت شاب لما كان عندي 17 سنة 3 سنوات و انا في علاقة معه احببته و اعطيته كل ما عندي لم اخونه و لم اكدب عليه و عائلته تعرفني و هو كان يحبني كمان و لم يخدعني لكن كان يهينني و يهين كرامتي بزق علي عدة مرات و رايت الكثير منه و عندما كنا نتشاجر كان يذهب عند فتيات اخريات و في الاخير قال لي لا اريد ان استمر معك لانك انت السبب لكن انا لم افعل له شيئ بالعكس هو الدي خطأ و هناك اختي ليست في الطريق الصحيح قال لي امي لم تقبل بك و لا اريد دعوات الشر منها قلت له بالتاكيد لكن سوف اكلم امك لان لا دخل لي انا بنت ناس و الان لست معه و لا انوي الرجوع و لا انوي ان ادخل في علاقة اخرى اعرف للغاية انه حرام هده العلاقات الغير شرعية لكن تعلقت به و الان عقلي مشوش جدا و كرهت حياتي و كل شيئ اريد ان انسى اكن لم استطيع رغم انني متاكدة اننني لن ارجع له ساعدوني >
سوسن - دمشق
يبدو لي انك صغيرة بالسن علي كل تلك التجارب المرة بل وكل الافكار التي تفكرين بها انتي الآن طالبة جامعية وكل ما يمكنك التفكير به هو مستقبلك دراستك شغلك بعد الدراسة
ليه لأنه ده الأقضل والابقي والادوم والانفع لكن أي علاقة في مثل نك الآن محكوم عليها بالفشل وهذا ما حدث فعلا
لانكم الشباب في مثل هذه السن رؤيتكم مش واضحة خبراتكم قليلة معارفكم ضحلة
فانت لا تعرفي ماذا تريدين من زوج المستقبل وكيف هو وما هي صفاته وحتي لو تعرفي فربما معرفتك تكون بحكم سنك أو بحكم تفكيرك بعواطفك فقط دون اعتبارات للعقل دون اعتبارات للمستقبل البعيد تفكري بقلبك فقط
طبعا كويس جدا انه هو ترك الآن وكويس اكتر أنك لا تفكري بالعودة إليه مرة اخري وكويس اكتر وأكتر انك لا تفكري في الدخول في علاقات أخري علي الأقل الآن ، انت الآن صح جدا جداً
لكن عشان ده يحصل وتنفذي ما نويت عليه أنت محتاجة إلي امور بسيطة جدا اولا أن تملكي الإرادة لتنفذي القرار ، ثانياً ان تحددي لك هدف واضح توصلي له زي النجاح في دراستك والتخرد والبحث عن وظيفة
ثالثاً تشغلي وقتك قدر المستطاع هوايات دراسة كورسات تنمية وتطوير الذات تثقيف نفسك التعرف علي أصحاب جدد السفر كل ده من شانه يبلور شخصيتك يضيف لها أبعاد جديدة رائعة ومميزة وقوية شخصية لا أحد يمكنه التأثير فيها بسهولة
حددي اهدافك وانطلقي ولا تنسي أنك في خلال انشغالك واشتغالك علي نفسك ح تجدي الحب الحقيقي جداً الحب اللي من شانه يرفع قدرك وتعرفي من خلاله قيمتك الحقيقية ومكانتك التي اهدرها حب صار من الماضي .
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