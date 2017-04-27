أحمد أيوب: الفريق جاهز لمواجهة أي منافس في دوري الأبطالالخميس، 27 ابريل 2017 01:57 م
أكد أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قوة المجموعة التي وقع فيها الفريق بدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بجانب فرق الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي، لافتا إلى أن الأهلي جاهز لمواجهة أي منافس.
وقال أيوب إن الفرق التي وقعت مع الأهلي في المجموعة لديها خبرت في البطولات الإفريقية، مشيرا إلى أن مباريات المجموعة ستكون قوية للغاية، لكن الفريق الأجهز فنيا وبدنيا هو الذي سيتمكن من حسم الأمور.
وأضاف المدرب العام للأهلي أن الفريق الذي يسعى للفوز باللقب لا ينظر لقوة المنافسين، بل يسعى لتطوير نفسه والتحضير بشكل جيد للمباريات، مشيرا إلى أن الأهلي سيقوم بإعداد نفسه جيدا وسيتعامل مع كل مباراة على حدة.
وأوضح أيوب أن الفريق سيكون أمام فترة كافية قبل المباراة الأولى بدور المجموعات أمام زاناكو؛ لتحضير نفسه بشكل جيد، لافتا إلى أن الفريق لن يشغل نفسه بالمباريات الإفريقية في الفترة الحالية، نظرا لارتباطه بمباريات الدوري.
وشدد أيوب على أن الفريق هذه من بداية الموسم هو الفوز بدوري الأبطال هذا العام للعودة إلى كأس العالم للأندية، بجانب التتويج ببطولة الدوري التي يتصدرها الفريق حاليا برصيد 67 نقطة.
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