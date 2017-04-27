ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك "تحية النسر 2017"الخميس، 27 ابريل 2017 01:54 م
اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك (تحية النسر 2017) الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية، واستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
تضمن التدريب تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بالتعاون مع البحريتين؛ بغرض تأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، وذلك للارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ الأعمال القتالية، وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات البحرية المشتركة، وكذا تدريب الأطقم المشاركة على تنظيم الدفاع ضد الأهداف السطحية والجوية وعمليات البحث والإنقاذ وتحييد وإزالة المتفجرات والتعامل مع العبوات الناسفة.
وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها صد التهديدات غير النمطية متمثلة في صد هجوم للزوارق السريعة على الوحدات البحرية وتنفيذ تمرين رماية مدفعية سطحية للوقوف على مستوى دقة الرمايات المختلفة للقطع البحرية المشاركة، وتمرين دفاع جوي للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية وصد أي هجوم جوي، وتمرين التموين بالوقود بالبحر بين الوحدات البحرية ، وتنفيذ معركة تصادمية، وتمرين بحث وإنقاذ نهاري، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية والتعامل مع الأهداف المعادية.
يأتي التدريب تأكيداً لكفاءة البحريتين على التعامل مع العدائيات المختلفة، وقدرتها على الحفاظ على الأمن القومي لكل البلدين.
ويعد التدريب البحري المشترك (تحية النسر) من أهم التدريبات المشتركة للبحرية المصرية مع الدول الصديقة، ويأتي استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي شهدهاالتدريب البحري للقوات البحرية المصرية والأمريكية منذ عام 1991، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقي مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
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