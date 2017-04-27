شهد لقاء عُقد بين مسئول عسكري روسي رفيع المستوى والفريق الركن فياض حامد الرويلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي، إبداء المملكة اهتمامها بشراء أحدث الأسلحة الروسية.

وحسب “روسيا اليوم” اجتمع الفريق أول ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، مع الرويلي على هامش مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي.

وقال فومين خلال اللقاء: “إن التعاون العسكري الدولي بين البلدين شهد تكثيفًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأكد أن روسيا تدرس قائمة كبيرة بأنواع الأسلحة الحديثة التي عبرت الرياض عن الاهتمام بشرائها”.

وأكد المسئول الروسي تصميم وزارة الدفاع الروسية على التطوير المستدام للتعاون الثنائي بين روسيا والسعودية في المجال العسكري التقني، مضيفًا أن الجانب الروسي يأمل في مواصلة الحوار المفتوح والصريح حول كل المسائل التي يهتم بها الطرفان.