"الخارجية": نتابع حالة أسمن امرأة في العالمالخميس، 27 ابريل 2017 01:42 م
أكد السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية تابعت باهتمام منذ اللحظة الأولى حالة المواطنة “إيمان عبد العاطي”، “أسمن امرأة في العالم” والتي تخضع للعلاج بمستشفى Saifee بمدينة مومباي بالهند، والاتصالات الأولى التي تمت بين شقيقتها والطبيب المعالج من أجل توفير الرعاية العلاجية لها.
ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت توجيهات إلى كل من السفارة في نيودلهي والقنصلية في مومباي لتقديم كافة أوجه المساعدات والتسهيلات للمواطنة إيمان عبد العاطي، وهو ما ظهر جليا من خلال التنسيق قبل وصولها بشأن الغرفة الخاصة التي قامت المستشفى ببنائها خصيصا في فناء المستشفى من أجل استقبال الحالة، وخلال مشاركة القنصل في مومباي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المستشفى بمناسبة وصول المواطنة.
وقال: “فضلا عن زيارتها والتواصل الدائم مع شقيقتها المرافقة لها، بالإضافة إلى قيام السفير المصري في العاصمة نيودلهي بزيارتها بصورة شخصية في مدينة مومباي مرتين خلال الشهر الماضي”.
وتابع أن القنصلية في مومباي تلقت خطابين بتاريخ 15 و17 أبريل 2017 من المدير التنفيذي للمستشفى، الذي أكد أن الهدف الرئيسي من تواجد المواطنة بالمستشفى هو علاج السمنة، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المواطنة وأسرتها وتحقق بالفعل، بجانب اكتشاف السبب الجيني للسمنة المفرطة التي تعاني منها.
وأردف: “أشارت المستشفى إلى أن المريضة في حاجة إلى الرعاية بمراكز متخصصة في المخ والأعصاب والتأهيل الطبيعي، وذلك نظرا لأنها تعاني من آثار جلطة أصيبت بها منذ 3 سنوات أفقدتها الحركة في الجانب الأيمن، فضلا عن معاناتها من بعض الأمراض الأخرى، وإن كانت تحت السيطرة”.
واستكمل مساعد وزير الخارجية، أن القنصل المصري في مدينة مومباي قام بزيارة المستشفى والتقى مع المدير التنفيذي للمستشفى والطبيب المعالج والفريق الطبي المختص بحالة المواطنة، حيث أوضحت المستشفى أنها نجحت في إجراء أشعة الرنين المغناطيسي على المريضة، وتبين عدم وجود أي جلطات جديدة أصيبت بها، وأن ما تعاني منه هو من آثار الإصابة بالجلطة القديمة، كما علمت القنصلية في مومباي أن فريقا كبيرا من الأطباء زار المواطنة إيمان عبد العاطي، تمهيدا لنقلها إلى أبوظبي لاستكمال العلاج هناك.
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