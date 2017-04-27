 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 02:13 مساءً
روابط سريعة
برلمانية: تعديلات قانون السلطة القضائية تُوافق الدستور‎
النائبة عبلة الهواري

برلمانية: تعديلات قانون السلطة القضائية تُوافق الدستور‎

الخميس، 27 ابريل 2017 01:41 م
محيط: خاص

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما اتخذه المشرع بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، وآليات اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، يتفق مع صحيح الدستور، خاصة أنه لم يمس مهام أو اختصاصات السلطة القضائية من قريب أو بعيد، وإنما تعرض لعملية تنظيمية وإدارية بحتة.

وأوضحت عبلة الهواري، في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الخميس، أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية أمس، تتماشى مع نص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت الرجوع لتلك الجهات وأخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وهذا ما حدث بالفعل، إذ تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين، الأولى عند إعداد مشروع القانون، والثانية عند تعديل نص المادة المطروحة للتعديل.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في بيانها، إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية لمشروع تعديل قانون الهيئات القضائية لا مبرر له، خاصة أن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى في قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التي تراها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3