أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ان الرِسالات السماوية تتطابَق في محتَواهَا ومضمونها ولا تختلِف الا في بابِ التَّشريعات العملية المتغيرة وان القُرآنَ الكريم يقَرِر حقيقة الاختلاف بين الناس دينا واعتقادا ولُغَة ولونا ويقر ايضا ِ حريَة الاعتقاد مع نفيِ الإكراه على العقائد

كما أكد الامام الأكبر أن الحرب في الإسلام دفاعية وأول تشريع يبيح للمسلمين إعلان الحرب معلَل بدفع الظلم والدفاع عن المظلومين كما أن الحرب في الإسلام ليست قاصرة على الدفاع عن المساجد فقط بل مشروعة للدفاع عن الكنائس وعن معابد اليهود و الإسلام لا يقاتل تحت بند الكفر، بل تحت بند العدوان، ولا يبالي إن كان يقاتل معتدين كُفارًا أو معتدين مؤمنين وان كل ما يقال عن الإسلام في شأن السلام يقال مثله تمامًا عن المَسِيحِيَّة واليَهُودِيَّة

جاء ذلك فى كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم .

وأشار الطيب إلى أن عقيدة المسلم ترى أن رسالةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم لَيْسَت دِينًا مُنْفَصِلا مسْتَقِلا عَن رِسَالَةِ عيسى وموسى وإبراهيم ونَوح عليهم السَلام؛ وإنَّمَا هو حَلقة أخيرة في سِلسلَةِ الدِّينِ الإلهي الواحد الذي بدأ بآدم وانتهى بنبيِّ الإسلام، وأن هذه الرِّسالات من أولِها إلى آخرِها تتطابَق في محتَواهَا ومضمونها ولا تختلِف إلا في بابِ التَّشريعات العملية المُتغيِّرة، فلكلِ رسالة شَريعة عَمَلِيَّة تناسبُ زمانها ومكانها والمؤمنين بها.

و قال فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر فى كلمته أن القُرآنَ الكريم يقَرِر حقيقة الاختلاف بين الناس دينا واعتقادا ولغَة ولونا وأن إرادة الله شاءَت أن يَخلق عِبَادَه مختلفين، هذا «الاختلافَ» هو سنَة الله في عباده التي لا تتبدَل ولا تزول ، مبينا أنه يترتب على حَقيقة الاختِلاف في الدين منطقيا حق «حريةِ الاعتِقَاد» والتى تستلزم بالضَرورة نفي الإكراه على الدينِ.

كما أوضح أن القرآن كيف العلاقة بين المختلفين فى العقيدة بإطارين الأول إطار الحوار الطيب المهذب وبخاصةٍ إذا كان حوار المسلم مع مسيحي أو يهودى ، والإطار الثاني هو إطار التعارف الذي يعني التفاهم والتعاون والتأثير والتأثُّر.

وحول الحرب في الإسلام اوضح شيخ الازهر انها للضرورة، واستثناء يتم اللجوء إليها حين لا يكون منه بدٌّ، و هي نصيحة نبي الإسلام وليست الحرب في الإسلام هجومية، بل دفاعية، وأول تشريع يبيح للمسلمين إعلان الحرب ورفع السلاح تشريع معلَل بدفع الظلم والدفاع عن المظلومين فمشروعية الحرب في الإسلام ليست قاصرة على الدفاع عن المساجد فقط، بل للدفاع عن الكنائس وعن معابد اليهود.

وشدد الطيب على أن الإسلام لا يقاتل تحت بند الكفر، بل تحت بند العدوان، وتحت هذا البند لا يبالي القرآن إن كان يقاتل معتدين كُفارًا أو معتدين مؤمنين فالإسلام دين سلام وليس دين عدوان.

كما شدد الدكتور الطيب على أن الإرهاب الأسود الذي يحصد أرواح المسلمين في الشرق أيًّا كان اسمه ولقبه واللافتة التي يرفعها لا تعود أسبابه إلى شريعة الإسلام ولا إلى قرآن المسلمين، وإنما ترجع أسبابه البعيدة إلى سياسات كبرى جائرة اعتادت التسلُّط والهيمنة والكيل بمكيالين.

