وزير الدفاع الإيرانى: يجب نزع السلاح الإسرائيلىالخميس، 27 ابريل 2017 01:38 م
أعلن وزير الدفاع الإيرانى حسين دهقان، اليوم الخميس، أنه مع نزع السلاح الإسرائيلى، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال فى مقابلة مع قناة “روسيا 24”: “إنه نظرا لتاريخ النظام الإسرائيلى، نحن لا نرى إلا الحروب وسفك الدماء، ولذلك يجب نزع السلاح الإسرائيلى. وفقط بعد إزالة هذا النظام، يمكننا إعادة الأمن والسلام”.
وكان مصدر عسكرى مسئول من الإدارة السياسية أكد تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولى، اليوم، إلى هجوم إسرائيلى بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضى الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث انفجارات فى المكان نتج عنها بعض الخسائر المادية.
ونفى مصدر عسكرى سورى، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلى لمخازن أسلحة تابعة “لحزب الله” اللبنانى فى مطار دمشق الدولى، مؤكداً أن ما أثير بشأن وجود أسلحة لحزب الله مجرد تبرير فاشل للعدوان الإسرائيلى.
وكانت وسائل إعلام نشرت أنباء عن ضربة إسرائيلية أصابت مستودعا لتوريد الأسلحة، تابع لحزب الله اللبنانى، قرب مطار دمشق، وأن المستودع يستقبل إمدادات منتظمة من طهران، على طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية.
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