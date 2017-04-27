شكرى: الإصلاح الشامل الملاذ الوحيد في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقةالخميس، 27 ابريل 2017 01:54 م
أكد وزير الخارجية سامح شكرى أنالإصلاح الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة يعد الملاذ الوحيد في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.
جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال مشاركته فى اليوم الخميس فى الجلسة الافتتاحية لندوة “الأمن القومي العربي في عصر جديد” والتي تعد واحدة من سلسلة ندوات ينظمها “تحالف عاصفة الفكر” برعاية مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بحضور مجموعة من أبرز رؤساء مراكز البحث والمفكرين والمحللين السياسيين في العالم العربي.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في مستهل كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة على أهمية مناقشة التحديات التي تواجه صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي يتواكب مع المخاطر الراهنة التي تواجه الأمة العربية والعالم. كما استعرض أهم التطورات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية في الفترة الأخيرة، خاصة فيما بعد ثورة 30 يونيو التي مثلت استجابة كبرى وخلاقة من الشعب المصري للحفاظ على الدولة الوطنية العريقة في مصر والمنطقة، منوها في هذا الصدد بمحورية الدائرة العربية بين دوائر الأمن القومي المصري التي تعد من المبادئ المستقرة في عقيدة السياسة الخارجية المصرية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض في كلمته أبرز المحاور التي تقوم عليها رؤية مصر فيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها أهمية بلورة إستراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات التي شهدتها مصر والمنطقة العربية مؤخرا على مختلف الأصعدة، بالإضافة الى ضرورة المواءمة بين تحقيق التطلعات المشروعة للتغيير وتجنب تفكك دول المنطقة ووقوعها في دوامة الطائفية، فضلا عما أظهرته ثورة 30 يونيو من أن التغيير المنظم والمنضبط يعد شرطا ضروريا للحفاظ على أمن المنطقة العربية وتماسك دولها.
ونوه الوزير في هذا الصدد بالأوضاع الحالية في سوريا وليبيا والموقف المصري من الأزمتين، مشددا على أن الإصلاح الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة هو الملاذ الوحيد في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.
وأشار أبو زيد الى أن وزير الخارجية أكد في كلمته أيضا على أن حالة التفكك التي تواجه الدول الوطنية في المنطقة العربية، وفرت بيئة حاضنة ليس فقط للمنظمات الإرهابية، وإنما لتدخلات دول غير عربية، مشيرا إلى الموقف المصري الرافض لمثل هذه التدخلات أيا تكن الذرائع، والتزام مصر بالتنسيق مع كافة الدول العربية لاستعادة السيطرة العربية على القرارات السياسية والعسكرية في كل الدول العربية.
وشدد في ذات السياق على أن تبني مقاربة شاملة تجمع الأبعاد الأمنية والسياسية والأيديولوجية تمثل أساس الإستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير شكري على أن الأمن القومي الشامل للمنطقة العربية لن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة العودة لمفاوضات جادة تفضي للتوصل إلى تسوية تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأبدى وزير الخارجية استعداد مصر لتقديم ضمانات لتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام في المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه قد أعقب الكلمة حوار مفتوح مع رؤساء مراكز البحث والفكر، أجاب خلاله الوزير شكري عن استفساراتهم فيما يتعلق بأبرز مستجدات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا والموقف المصري منها، حيث اتسمت تلك المناقشات بالمصارحة والشفافية الكاملة.
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
إضراب بالأراضي الفلسطينية دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل
تشهد الأراضي الفلسطينية الخميس إضرابا شاملا أغلقت فيه المحال التجارية أبوابها وتوقفت حركة النقل العام مع دخول إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ...Thu, 27 Apr 2017 09:03:46 GMT
-
عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" قرب مطار دمشق
نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، ...Thu, 27 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
النيابة تأمر بالقبض على «حبيب العادلي».. وهذا طلبه الأخير
كشفت مصادر أمنية مصرية، عن أن النيابة العامة بوسط القاهرة، كلفت قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ومن ثم مديرية أمن القاهرة، بالقبض على اللواء حبيب العادلي، ...Thu, 27 Apr 2017 07:24:29 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
تأجيل دعوى حل الجبلاية لـ 14 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل ...Wed, 26 Apr 2017 11:49:28 GMT
-
أولاند يطلب من وزراء حكومته العمل على إلحاق هزيمة ساحقة بلوبان
طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من وزراء الحكومة اليوم الأربعاء بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة ...Wed, 26 Apr 2017 11:38:37 GMT