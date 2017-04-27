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تأجيل محاكمة المتهمين في «احداث البساتين» لـ10 مايو
محكمة_

تأجيل محاكمة المتهمين في «احداث البساتين» لـ10 مايو

الخميس، 27 ابريل 2017 01:58 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين من بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير 2014، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف البساتين”لـ ١٠ مايو لاستكمال المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وايمن رمضان، وعفيفي عبدالله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

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