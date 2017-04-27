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وظائف شاغرة بمؤسسة وطنية كبرى بالرياض
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وظائف شاغرة بمؤسسة وطنية كبرى بالرياض

الخميس، 27 ابريل 2017 01:37 م
ساره عراقي

أعلنت مؤسسة وطنية كبرى بالرياض عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة و حاجتها إلى
مهندس مدني عدد (2) موظف،
و مهندس معماري عدد (1) موظف،
و مهندس ميكانيكا عدد (2) موظف،

كما أعلنت عن حاجتها إلى مشرف مدني عدد (2) موظف ،
و مشرف كهرباء عدد (2) موظف ، و مشرف ميكانيكا عدد (2) موظف،

وأعلنت أيضا عن حاجتها إلى محاسبين عدد (2) موظف.

مع خبرة 5 سنوات فأكثر لكل من الوظائف السابقة

للمزيد من التفاصيل و شروط التقدم للوظائف المذكورة، يمكن الاطلاع على صورة الاعلان كامل من هنــــا ، كما يمكن تصفح المزيد من فرص العمل في تخصصات أخرى في مصر و الخليج عبر موقع شغلانتي.

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