أعلنت مؤسسة وطنية كبرى بالرياض عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة و حاجتها إلى

مهندس مدني عدد (2) موظف،

و مهندس معماري عدد (1) موظف،

و مهندس ميكانيكا عدد (2) موظف،

كما أعلنت عن حاجتها إلى مشرف مدني عدد (2) موظف ،

و مشرف كهرباء عدد (2) موظف ، و مشرف ميكانيكا عدد (2) موظف،

وأعلنت أيضا عن حاجتها إلى محاسبين عدد (2) موظف.

مع خبرة 5 سنوات فأكثر لكل من الوظائف السابقة

للمزيد من التفاصيل و شروط التقدم للوظائف المذكورة، يمكن الاطلاع على صورة الاعلان كامل من هنــــا ، كما يمكن تصفح المزيد من فرص العمل في تخصصات أخرى في مصر و الخليج عبر موقع شغلانتي.