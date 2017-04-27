أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن قد قررت زيادة عدد تأشيرات الحج من 10 ألاف تأشيرة إلى 12 ألف تأشيرة هذا العام بناء على قرار اللجنة الوزارية العليا للحج عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن زيادة حصة الدول الإسلامية من الحجاج.

وأشار عبد الموجود من خلال لقاءه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن نسب توزيع التأشيرات على المحافظات بيتم قياسها وفقا للتعداد السكاني، موضحا أن القاهرة تستحوذ على أكبر نسبة والوادي الجديد تحصل على أقل نسبة من التأشيرات.

وأعلن أن نسبة ارتفاع أسعار “حج الجمعيات” قد ارتفعت بنسبة 30 % عن أسعار العام الماضي، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد 4 برامج للحج بأسعار وجودة تناسب الجميع.

وأضاف أن البرامج الأربعة للحج هي المستوى الاقتصادي بسعر “59 ألف و500 جنيه”، والمستوى الثالث بسعر “67 ألف و700 جنيه” والمستوى الثاني “76 ألف جنيه”، والمستوى الأول 5 نجوم بسعر “87 ألف جنيه”، مؤكدا أن الأسعار تشمل أسعار تذاكر الطيران والوجبات.