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الغردقة تستقبل أول مهرجان للفنون التراثية
حرف تراثية

الغردقة تستقبل أول مهرجان للفنون التراثية

الخميس، 27 ابريل 2017 01:52 م
وكالات - أ ش أ

تستقبل مدينة الغردقة في الفترة من 19 إلي 24 مايو المقبل المهرجان الأول للفنون التراثية والحرف اليدوية لحفظ الموروث الثقافي لمصر.

يتضمن المهرجان الذي سيقام على مدار أسبوع بسوق المزار بالغردقة، جميع أنواع الفنون التراثية والحرف اليدوية المصرية منها الخزف، والكليم، والباستر، والفنون التشكيلية، كما يتضمن ورشا فنية متنوعة للمشاركين، بالإضافة إلى برنامج “الحرفي الصغير” لتدريب الأطفال على الحرف الصغيرة وسيكون من خلال مكتبة الإسكندرية التي ستشارك أيضا بمعرض للكتاب، وبيت السناري للفنون.

يهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لمصر والعمل على تنشئة جيل جديد يستوعب أهمية التراث والحرف الفنية واليدوية.

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