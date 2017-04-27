أشارت خبيرة التجميل الفرنسية ” مارى دوبواه ” في جامعة”باريس” ، في دراستها التى نشرتها في مجلة / فام أكتويل/الفرنسية الأسبوعية إلى ضرورة تفادى تناول السكر ومنتجاته للبعد عن ظهور تجاعيد الوجه والمحافظة على جلد ناعم وجميل.

كما ركزت على ضرورة ممارسة نوع من الرياضة وهى تفضل رياضة اليوجا والمشى وهما يحسنان الحالة الصحية للقلب وتفادى أمراضه .. كما تركز على استخدام كريم / ديارمين/ والذى يساعد في إصلاح ما فسد في الحمض النووى التي سببه التعرض للأشعة فوق البنفسجية التى تؤثر على الجلد وتسبب الشيخوخة.