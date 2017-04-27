 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 12:38 مساءً
روابط سريعة
دراسة : تجنب تناول السكر لتفادى ظهور التجاعيد
السكر

دراسة : تجنب تناول السكر لتفادى ظهور التجاعيد

الخميس، 27 ابريل 2017 12:38 م

أشارت خبيرة التجميل الفرنسية ” مارى دوبواه ” في جامعة”باريس” ، في دراستها التى نشرتها في مجلة / فام أكتويل/الفرنسية الأسبوعية إلى ضرورة تفادى تناول السكر ومنتجاته للبعد عن ظهور تجاعيد الوجه والمحافظة على جلد ناعم وجميل.

كما ركزت على ضرورة ممارسة نوع من الرياضة وهى تفضل رياضة اليوجا والمشى وهما يحسنان الحالة الصحية للقلب وتفادى أمراضه .. كما تركز على استخدام كريم / ديارمين/ والذى يساعد في إصلاح ما فسد في الحمض النووى التي سببه التعرض للأشعة فوق البنفسجية التى تؤثر على الجلد وتسبب الشيخوخة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3